Это сигнал, что мы на вашей стороне, – минобороны Германии о помощи касками

26 января 2022 , 16:49
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Источник:

Süddeutsche Zeitung

На фоне угрозы вторжения России Германия решила помочь Украине. Правда, не оружием, как это делают многие другие страны ЕС и США, а военными касками.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что страна поставит Украине 5 тысяч защитных касок.

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Она подчеркнула, что Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это очень четкий сигнал, что мы на вашей стороне. Соблюдение международного права не может быть предметом переговоров. Целостность государств и суверенитет альянса не могут обсуждаться,
– сказала она.

Германия отказалась поставлять оружие Украине

Как известно, Германия отказалась от поставок оружия Украине и блокирует поставку вооружений от других стран. Глава МИД Германии Анналена Бербок также сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия якобы не хочет войны и не является врагом Европы. В то же время глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах отметился скандальным заявлением о том, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После таких слов он ушел в отставку.

Как на это реагируют другие страны

Какие страны предоставили или планируют оказывать помощь Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Альона Захарова