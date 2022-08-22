путину дают сигнал, что его действиями недовольны, – Попович об убийстве дочери дугина

Убийство дочери идеолога "русского мира" дугина – сигнал владимиру путину. Определенные политические верхушки недовольны ходом войны против Украины.

Об убийстве дугиной 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, за убийством дугиной не стоят российские партизаны. Это – внутренние политические движения в самой россии, которые поддержали некоторые представители спецслужб.

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Национальная республиканская армия, взявшая на себя ответственность за убийство, – это просто вершина айсберга. До этого вообще ничего не было слышно за такую организацию.

путину дали предупреждение

Попович считает, что некоторые из политических элит кремля или другие влиятельные люди в россии недовольны тем, как идет война против Украины. В дальнейшем такие процессы могут привести к смене власти в россии.

путину дают определенный сигнал, что его действиями недовольны. Они начинают с идеологов, пропагандистов. А дальше круг может сузиться и дойти до него,

– считает Попович.

Военный обозреватель убежден, что убийство дугиной точно произошло при покровительстве российских спецслужб. Силовой аппарат в москве достаточно мощный. И кто-то из гру или фсб точно причастен к этому инциденту.

Попович считает, что теперь стоит приготовиться другим пропагандистам, которые создавали военный фон в россии и нагнетали истерику о необходимости полномасштабного вторжения против Украины.

Попович об убийстве дочери идеолога "русского мира" дугина: смотрите видео

Убийство дарьи дугиной: коротко