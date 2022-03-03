Это слишком поздно, – Зеленский о помощи Запада

Президент Владимир Зеленский поблагодарил коллективный Запад за помощь для Украины. Однако он подчеркнул, что ее прислали слишком поздно.

По словам Зеленского, весь мир должен объединиться вокруг решительности Украины. Кроме того, заверил, что мы действительно благодарны странам, которые нас поддерживают, однако эта поддержка несколько запоздала.

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Стоит тысячи жизней

"Я считаю, что слишком поздно. Это слишком поздно. Потому что мы отдали этот термин, когда говорили и просили. И он стоит тысячи жизней украинцев. Такая она цена. Это абсолютная правда", – заявил Зеленский.

Напомним, с начала полномасштабного нападения России на Украину 24 февраля – Зеленский обратился к лидерам Евросоюза. Он призвал участников чрезвычайного заседания Европейского совета стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.

Зеленский подчеркнул, что в Украине решается судьба Европы. По его словам, если Путин не получит достойного отпора сейчас – он пойдет дальше.

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