Это совсем нерадикальные изменения, – политолог о результатах выборов в Бундестаг Германии

В Германии 26 сентября состоялись выборы в Бундестаг, где общая явка избирателей составила 76,6%. Однако подсчет голосов показал, что радикальных изменений не произошло.

Об этом рассказал политолог и социолог Игорь Эйдман в эфире 24 канала. По его словам, полностью перезагрузить Бундестаг не удалось, ведь достаточное количество голосов набрали партии, которые уже были у власти.

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Эйдман отметил, что больше всего пострадала партия "Христианско-демократический союз", которую на протяжении многих лет возглавляла Ангела Меркель.

Как свидетельствуют подсчеты, победу одержала "Социал-демократическая партия (SPD) – 25,7% голосов. На втором месте – "Христианско-демократический союз (CDU) – 18,9%.

По мнению политолога, для Германии неизменность власти на протяжении длительного времени является нехарактерной. Вероятно, у немцев возникла определенная усталость и они решили что-то изменить.

Однако эти изменения совсем нерадикальны, потому что все политические силы и элиты сохранили свои позиции,

– заявил политолог.

Он также добавил, что теперь будет происходить определенное перераспределение позиций между действующими игроками.

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