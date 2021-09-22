Это стало полем политических спекуляций, – политолог об обстреле авто Шефира

Оппозиция и представители Офиса Президента пытаются свести к одной версии обстрел автомобиля первого помощника главы государства Сергея Шефира. Они считают, что это связано с борьбой против олигархов.

Ведь Владимир Зеленский как раз и занимался вопросом деолигархизации. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян.

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И оппозиция, и ОП отмечают версии об олигархах, – Саакян

По его словам, оппозиция в виде пятого президента Петра Порошенко и его команды говорит, что покушение на Шефира – это:

или постановка;

или все для того, чтобы теперь навешивать клеймо "агенты олигархов" на всех и потом проголосовать олигархический закон.

"Шефир был тем человеком внутри офиса Президента, который был против этого закона. Поэтому мишень точно не для этого подобрана", – заметил Саакян.

Впрочем, добавил, что в ОП также отмечают эту версию. Ведь еще не вышли на брифинг правоохранители, а уже появились заявления, что это "привет" президенту, что это спецоперация, которая состоялась, чтобы подорвать доверие.

Кучу версий начали давать именно политические спикеры. Мол, это все от олигархов, ведь президент занимается деолигархизацией.

Обидно наблюдать, что это стало полем политических спекуляций. Причем с обеих сторон. Олег Саакян Политолог

Саакян: это серьезная ситуация для государства

Политолог отметил, что теперь общество находится в такой ситуации, когда противостоят 2 мифа, которые быстро построили. А что в реальности происходило – за ними не видно и не слышно.

К тому же это лишь усиливает чувство недоверия, которое царит в обществе. И поэтому другим версиям никто особо верить не будет. А люди будут выстраивать еще разные конспирологические версии.

И здесь мы услышим много грязи. Хотя это очень трагическая и серьезная ситуация для государства, когда происходят такие политические покушения на высшем уровне. Это фактически политический террор,

– подчеркнул он.

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