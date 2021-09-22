Адже Володимир Зеленський якраз і займався питанням деолігархізації. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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І опозиція, і ОП наголошують на версії про олігархів, – Саакян

За його словами, опозиція у вигляді п'ятого президента Петра Порошенка і його команди говорить, що замах на Шефіра – це:

або постановка;

або все для того, щоб тепер навішувати тавро "агенти олігархів" на всіх і потім проголосувати олігархічний закон.

"Шефір був тією людиною всередині Офісу Президента, яка була проти цього закону. Тому мішень точно не для цього підібрана", – зауважив Саакян.

Втім додав, що в ОП також наголошують на цій версії. Адже ще не вийшли на брифінг правоохоронці, а вже з'явилися заяви, що це "привіт" президенту, що це спецоперація, яка відбулася, аби підірвати довіру.

Купу версій почали давати саме політичні спікери. Мовляв, це все від олігархів, адже президент займається деолігархізацією.

Прикро спостерігати, що це стало полем політичних спекуляцій. При чому з обох боків. Олег Саакян Політолог

Саакян: Це серйозна ситуація для держави

Політолог відзначив, що тепер суспільство перебуває в такій ситуації, коли протистоять 2 міфи, які швидкоруч збудували. Натомість що в реальності відбувалося – за ними не видно й не чутно.

До того ж це лише посилює відчуття недовіри, яке панує в суспільстві. І тому іншим версіям ніхто особливо вірити не буде. А люди будуть вибудовувати ще різні конспірологічні версії.

І тут ми почуємо багато бруду. Хоча це тдуже трагічна й серйозна ситуація для держави, коли відбуваються такі політичні замахи на вищому рівні. Це фактично політичний терор,

– наголосив він.

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