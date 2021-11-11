Это стоит миллионы жизней, – глава Pfizer прокомментировал фейки о вакцине

Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что люди, распространяющие фейки о вакцине от коронавируса, являются преступниками. Цена вопроса – миллионы человеческих жизней.

Бурла резко раскритиковал профессионалов, сознательно распространяющих дезинформацию. Они пытаются ввести в заблуждение людей, которые и так опасаются вакцинироваться.

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Эти люди (которые распространяют фейки – 24 канал) – преступники. Они – не плохие люди, они – преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней,

– подчеркнул Бурла.

По словам гендиректора Pfizer, боятся и вакцинированные, и невакцинированные. Однако первым страшно заболеть, а вторым – прививаться.

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