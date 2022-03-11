Это теракт, – Старух о похищении мэра Мелитополя российскими оккупантами

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров отказался сотрудничать с российскими оккупантами. Группа оккупантов похитила его и вывезла в неизвестном направлении.

Российские оккупанты продолжают вести себя как террористы. Им удалось зайти в Мелитополь, но жители каждый день сопротивляются, а мэр города Иван Федоров отказался с ними сотрудничать.

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"Это теракт"

Глава Запорожской ОГА Александр Старух считает действия оккупантов терактом.

Это террористический акт, когда приходят вооруженные люди, надевают мешок на голову и воруют человека. Это угон человека. Это просто бандитский поступок,

– заявил он.

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