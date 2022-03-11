Російські окупанти продовжують поводитися як терористи. Їм вдалося зайти в Мелітополь, але мешканці щодня чинять їм спротив, а мер міста Іван Федоров відмовився з ними співпрацювати.

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"Це теракт"

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух вважає дії окупантів терактом.

Це терористичний акт, коли приходять озброєні люди, одягають мішок на голову і крадуть людину. Це викрадення людини. Це просто бандитський вчинок,

– заявив він.

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