Это типичная ложь, – у Зеленского прокомментировали слухи об освобождении Медведчука

В Офисе Президента прокомментировали слухи, что с Виктора Медведчука сняли все обвинения. Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что это фейк.

По словам Михаила Подоляка, украинцам хорошо известны действия кума Владимира Путина Виктора Медведчука, которые сейчас получают юридическую оценку в зале суда. Мера пресечения для нардепа останется неизменной.

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Медведчук останется под арестом

По словам заместителя главы Офиса Президента Михаила Подоляка, сейчас никто не намерен просто смириться со "странной деятельностью" Виктора Медведчука. Поэтому пророссийский политик будет отвечать за них перед судом.

Информацию о якобы освобождении Медведчука и снятии с него обвинений Подоляк называет ложью.

Это просто типичная ложь, которую можно проверить за несколько минут,

– заявил Подоляк.

Кроме того, заместитель Ермака добавил, что Медведчук будет оставаться под домашним арестом.

Что этому предшествовало

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в фейсбуке заявил, что подозреваемый в финансировании терроризма и государственной измене Виктор Медведчук вышел на свободу.

Позже политик отредактировал пост и написал о том, что арест с кума Путина сняли по одному из дел.

Дела Медведчука: главное