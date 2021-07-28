Не хотел быть предстоятелем, это тяжелый крест, – Епифаний о возглавлении ПЦУ

Более чем 2,5 года назад Епифаний стал главой Православной церкви Украины. Однако, как признался сам митрополит, не хотел быть предстоятелем Украинской церкви.

По словам главы ПЦУ, это – тяжелый крест. Такое мнение Епифаний озвучил в интервью.

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Он вспомнил, что на момент избрания предстоятелем ему было всего 39 лет. Поэтому с интронизацией пришлось подождать 2 месяца, чтобы Епифанию исполнилось 40. Все потому, что по православным канонам должность митрополита не может занимать человек до 40 лет.

Честно – я не хотел быть предстоятелем Украинской церкви. Я был молод. Это тяжелый крест,

– сказал Епифаний.

Однако, несмотря на опасения, он не отказался от предложения и 15 декабря возглавил Единую поместную православную церковь в Украине.

Что известно о митрополите Епифании

Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви.

Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году.

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Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.