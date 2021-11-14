Это точно не для нас, – Данилов ответил, будут ли применять оружие против мигрантов на границе

Оружие против нелегальных мигрантов Украина может применять только в одном случае. Если опасность будет угрожать жизни украинских пограничников или военных.

После межведомственного совещания в Луцке секретарь СНБО Данилов заявил, что стрелять в мирных людей, тем более в женщин и детей, ни в коем случае не будут. Это недопустимо.

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Использование оружия против женщин и детей это точно не для нас. Использование оружия – это крайний случай, если будет угроза жизни наших пограничников или военных,

– подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, первая и вторая линия защиты не будет иметь летального оружия.

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