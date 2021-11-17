Это точно не точка, – правозащитница о завершении расследования о приспешниках Януковича
Источник:24 канал
Завершение расследования преступлений Виктора Януковича и его окружения – это точно не конец истории. Стоит дождаться приговора суда, чтобы убедиться, что виновных накажут.
Об этом в эфире 24 канала сказала председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. Она выразила надежду, что суд в дальнейшем будет придерживаться всех гарантий сторон.
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Важно, чтобы ни у кого не было сомнений в справедливости вынесенного решения.
Это важный шаг, но точно не точка. Речь идет об окончании расследования. Теперь обвинительный акт должны передать в суд. Уже суд будет рассматривать это дело в заочном производстве и поставит точку в этом резонансном деле.
Фигурантами этого дела являются 10 человек, которые во времена Януковича занимали должности у власти. Однако каким образом и по каким критериям этих людей выбирали – непонятно.
"Ситуация 2013 – 2014 годов затронула не только 10 человек из властных должностей. Простой пример – это депутаты, которые голосовали за диктаторские законы 16 января", – отметила Матвийчук.
Депутаты вынесли мирный протест за любые правовые границы, тем самым подталкивали протестующих к радикальным действиям. Их в этом перечне, как мы видим, нет,
– пояснила правозащитница.
Матвийчук: историческое значение – не менее важное
Правозащитница считает, что это не просто историческое дело.
"Без приговора суда, а это и есть точка, мы не перевернем страшную страницу в нашей истории. Российскую пропаганду о том, что власть в Украине незаконно захватили фашисты в результате государственного переворота – их должны опровергать не на уровне политических заявлений и декларации правительства Украины, а на уровне установленных фактов в процедуре соревновательного судебного процесса", – подытожила Матвийчук.
Правозащитница отреагировала на завершение расследования: смотрите видео
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