Это точно не точка, – правозащитница о завершении расследования о приспешниках Януковича

Завершение расследования преступлений Виктора Януковича и его окружения – это точно не конец истории. Стоит дождаться приговора суда, чтобы убедиться, что виновных накажут.

Об этом в эфире 24 канала сказала председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. Она выразила надежду, что суд в дальнейшем будет придерживаться всех гарантий сторон.

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Важно, чтобы ни у кого не было сомнений в справедливости вынесенного решения.

Это важный шаг, но точно не точка. Речь идет об окончании расследования. Теперь обвинительный акт должны передать в суд. Уже суд будет рассматривать это дело в заочном производстве и поставит точку в этом резонансном деле. Александра Матвийчук Председатель правления Центра гражданских свобод

Фигурантами этого дела являются 10 человек, которые во времена Януковича занимали должности у власти. Однако каким образом и по каким критериям этих людей выбирали – непонятно.

"Ситуация 2013 – 2014 годов затронула не только 10 человек из властных должностей. Простой пример – это депутаты, которые голосовали за диктаторские законы 16 января", – отметила Матвийчук.

Депутаты вынесли мирный протест за любые правовые границы, тем самым подталкивали протестующих к радикальным действиям. Их в этом перечне, как мы видим, нет,

– пояснила правозащитница.

Матвийчук: историческое значение – не менее важное

Правозащитница считает, что это не просто историческое дело.

"Без приговора суда, а это и есть точка, мы не перевернем страшную страницу в нашей истории. Российскую пропаганду о том, что власть в Украине незаконно захватили фашисты в результате государственного переворота – их должны опровергать не на уровне политических заявлений и декларации правительства Украины, а на уровне установленных фактов в процедуре соревновательного судебного процесса", – подытожила Матвийчук.

Правозащитница отреагировала на завершение расследования: смотрите видео

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