Это того стоило, – Ким отчитался о результатах поиска предателей в Николаеве

Николаев закрывали на несколько дней для поиска коллаборантов. Глава ОВА Виталий Ким рассказал, что правоохранители открыли 20 дел по этому поводу.

Чиновник извинился перед горожанами за неудобства, но подчеркнул, что это того стоило. Кроме новых производств, поймали 5 человек, которые были в розыске.

Кстати "Город необычно пуст": в ОВА показали видео из "закрытого" Николаева

Разоблачили ботоферму

Ким добавил, что нашли оборудование, которое регистрировало фейковые учетные записи и тому подобное. Также разобрались с одной группой, которая теперь не будет мешать.

Как видите, никто никого не расстрелял. Никто не напал на Баштанку или Николаев. Работаем дальше,

– добавил глава ОВА.

В ОВА показали также разоблаченных коллаборантов. Они имели дома много российской символики, а также переписку с "кураторами" в телефонах.

Николаев закрывали: что известно

5 августа в Николаеве ввели комендантский час на 2 суток. К таким мерам прибегли, чтобы выявить и обезвредить диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов.

Дело в том, что Николаев находится под обстрелами врага чуть ли не ежедневно.

С 24 февраля было повреждено более 500 многоэтажек, из которых 30% страдали от огня неоднократно и имеют повторные разрушения.

Более того, 132 николаевца погибли, среди них – один ребенок. 619 получили ранения, в том числе 8 детей,

Смотрите больше – оккупанты снова стреляли "Смерчами" по Николаеву: видео