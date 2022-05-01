Это только первый этап, мы продолжим забирать из Мариуполя людей – Ермак об эвакуации

Владимир Зеленский к вечеру 1 мая официально подтвердил, что с мариупольского завода "Азовсталь" началась эвакуация и уже удалось вывезти около 100 гражданских. Глава Офиса Президента впоследствии также прокомментировал ситуацию.

Андрей Ермак заявил, что в настоящее время состоялся только первый этап эвакуации граждан из Мариуполя. Украинская власть и дальше будет продолжать забирать из заблокированного российскими оккупантами города наших граждан и военных.

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Ермак прокомментировал эвакуацию мариупольцев

По словам главы Офиса Президента, сейчас уже можно рассказывать о том, над чем в круглосуточном режиме работала его команда в течение последней недели.

Сегодня (1 мая – ред. 24 канал) приступили к эвакуации мирных жителей из города Мариуполь, в частности из металлургического комбината "Азовсталь". Там люди несколько недель скрывались от российских бомбардировок.

– отметил Ермак.

Глава ОП сообщил, что по состоянию на сегодняшний день удалось вывезти уже более 100 мариупольцев – женщин, детей и пожилых людей. Всех их эвакуируют в Запорожье.

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Андрей Ермак подчеркнул, что это только первый этап эвакуации, и его команда продолжит забирать из Мариуполя украинцев, в том числе и наших военных. Чиновник подчеркнул, что это была действительно сложная операция и впереди еще много работы, однако процесс уже ничего не остановит.

Россияне создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, продолжают бомбардировки, но за все будут отвечать,

– заверил глава ОП.

Ермак раскрыл детали, что Владимир Зеленский взял ситуацию в Мариуполе под личный контроль, команда Офиса Президента и правительства работала над задачей эвакуации мариупольцев нон-стоп.

Кроме того, чиновник отметил, что в этой операции украинским властям помогли Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста.

К слову, в Мариупольском городском совете также подтвердили, что эвакуация из "Азовстали" началась при поддержке ООН и МККК. Там добавили, что, учитывая безопасность, мариупольцев из других районов города будут эвакуировать в 8 утра в понедельник, 2 мая, возле ТРЦ "Порт Сити".

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