"Это Украина": жители Новой Каховки 9 мая планируют митинг с желтыми лентами

Жители города Новая Каховка Херсонской области временно пребывающего в российской оккупации, продолжают сопротивляться врагу. Они запланировали специальный митинг в сакральную для россиян дату – 9 мая.

На 9 мая 2022 года жители города Херсонской области запланировали митинг, главным лозунгом которого станет "Новая Каховка – это Украина". Они это стремятся сделать в противовес мерам, которые запланировали коллаборанты.

Стоит внимания До 9 мая мы разочаруем российскую армию еще больше, – Маляр

Что известно о митинге украинцев

Цель состоит в том, чтобы выйти на улицы города с желтыми лентами. Организаторы мероприятия считают, что украинцев будет гораздо больше, чем массовки коллаборантов.

Мы выходим за Новую Каховку. 9 мая оккупант хочет праздновать победу над городом, но столкнется только со своим поражением,

– говорится в сообщении анонса мероприятия в фейсбуке.

Организаторы митинга добавляют, что все они призовут друзей и соседей и всех, кого увидят по дороге на митинг, чтобы "запустить волну желтого цвета". Использование желтой ленты они объяснили следующим образом:

Для украинцев – это цвет солнца и единства нашего государства;

В то же время, этот цвет – символ поражения для оккупантов.

Больше новостей из Херсонской области:

Во временно оккупированном Херсоне техническим командам наконец-то удалось восстановить мобильную связь украинских операторов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Однако позже СМИ сообщили, что в городе снова исчезло покрытие от Vodafone.

Враг продолжает терроризировать жителей Херсонской области. К сожалению, в регионе очень сложная гуманитарная ситуация и существенные проблемы с работой больниц. Кроме того, любые виды коммуникации по Херсону и области очень затруднены.

и существенные проблемы с работой больниц. Кроме того, любые виды коммуникации по Херсону и области очень затруднены. В частности, на днях еще и отсутствовал интернет и мобильная связь. Оккупанты усилили "фильтрационные" меры и увеличили количество блокпостов. О ситуации в области рассказал первый заместитель председателя областного совета Херсона Юрий Соболевский.

Интересно – Жданов о потенциальных планах россиян: смотреть видео