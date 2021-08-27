Это урок для местных жителей, – арабский журналист о теракте в Кабуле
Источник:24 канал
"Талибан" стремительно захватил власть в Афганистане и распространял информацию о своей поддержке народом. Ситуация с большим количеством беженцев в аэропорту Кабула развенчала этот миф.
Такое мнение озвучил в эфире 24 канала главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Постоянный ажиотаж вокруг аэропорта и попытки афганцев покинуть страну стали серьезным ударом по репутации талибов, которые убеждали мир в своей популярности и поддержке народа.
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"Теракт, который унес жизни невинных людей – это урок для местных жителей, мол, не идите в аэропорт, вам некуда лететь", – пояснил Фараджаллах.
Основания для теракта
Журналист предположил, что есть 2 версии, почему произошел теракт:
- его организовали сами талибы;
- это дело рук Исламского государства (ИГИЛ).
По первому сценарию, талибы знали о давлении на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы отсрочить вывод американских войск и сделать это после 31 августа. Террористам это не понравилось и внутри движения образовалось еще более радикальное крыло, которое откололось и стало самостоятельным.
Таким образом они оказали косвенное серьезное давление на США, а талибы будут говорить, что они здесь ни при чем,
– заметил Фараджаллах.
Вторая версия допускает, что теракт действительно совершило Исламское государство. Таким образом деморализовали США, которые за 20 лет не смогли выполнить свои основные цели:
- покончить с терроризмом в Афганистане;
- отомстить за 11 сентября 2001 года.
"Было моральное поражение с самолетами, теперь имеем тела 13 морских пехотинцев", – подчеркнул Фараджаллах.
Надежда на Северный альянс
Редактор "Украины по-арабски" добавил, что талибы будут добиваться своего до конца. Они постараются полностью освободить Афганистан от иностранных войск, и после этого покажут свое истинное лицо.
"Есть небольшая надежда на Северный альянс, что поднимутся люди, несогласные с талибами, в регионах, которые остались им неподконтрольными", – сказал Фараджаллах.
Речь идет об образовании так называемой Пандширской автономии – этот регион остался неприступным для "Талибана". Пандширцы могут начать переговоры с террористами по созданию современной республики или по коалиции против ИГИЛа.
Журналист Фараджаллах прокомментировал теракт и деятельность талибов в Афаганистане: смотрите видео
Теракт в Кабуле: что известно
- Недалеко от международного аэропорта Кабула 26 августа 2021 года прогремел мощный взрыв. Самая первая информация указывала на деятельность террориста-смертника.
- Впоследствии сообщили о еще нескольких взрывах неподалеку от аэропорта в столице Афганистана. В результате первых инцидентов пострадали более 150 человек и погибло около 40, в том числе военные США.
- Уже утром 27 августа стало известно, что теракт в Кабуле унес жизни более 100 человек, среди которых было 13 американских военных. Ответственность за события на себя взяли боевики Исламского государства.