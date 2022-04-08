Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования украинцам

Я хочу с самого начала выразить свое соболезнование: тем семьям, тем детям, тем невинным людям, подвергшимся нападению в Краматорске на вокзале,

– начала выступление фон дер Ляйен.

Она отметила, что ее мысли вместе с семьями погибших украинцев, которые хотели эвакуироваться.

Это страх, это ужас, я глубоко сочувствую,

– добавила она.

Обстрел Краматорска: коротко