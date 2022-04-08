Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття українцям

Я хочу з самого початку висловити своє співчуття: тим родинам, тим дітям, тим невинним людям, що зазнали нападу у Краматорську на вокзалі,

– розпочала виступ фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що її думки разом із родинами загиблих українців, які хотіли евакуюватися.

Це страх, це жахіття, я глибоко співчуваю,

– додала вона.

Обстріл Краматорська: коротко