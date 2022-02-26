Это ужасный терроризм против человечества, – жители Киева о нападении России

"Эти дни и ночи никто из украинцев никогда не забудет. А героические смерти наших защитников никогда не простят врагу. Это ужасный терроризм против человечества, против народа, который борется за свою независимость, за свои ценности, – вот что мы видим собственными глазами", – жительница Киева Людмила о нападении России.

"Представьте ночь, когда в твой дом летят ракеты, чтобы уничтожить тебя"

Уже вторые сутки Россия продолжает атаковать Украину. Под удары попали аэропорты, базы, склады, детские сады, жилые дома. О том, какими были эти "адские" дни рассказали 24 каналу жители столицы.

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Оккупанты пришли на чужую землю, на нашу землю, где их никто никогда не ждал и не звал. Представьте утро, когда тебе звонят родители, потому что не знают, выжил ли ты. Представьте себе ночь, когда в ваш дом летят ракеты, чтобы уничтожить вас, потому что вы сделали свой выбор, вы другой, вы жаждете других ценностей,

– рассказала Людмила.

Восемь лет украинцы видели то, что "не видел" весь мир. И одна ночь показала миру, что означает борьба за свою соборность. Враг жестоко убивает детей, убивает гражданских, уничтожает жилые дома.

Попадание ракеты в дом по улице Лобановского 6-а, Киев / Фото – Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Кто бы мог подумать, что в 2022 году такой ужас будет в центре Европы? О войне России с Украиной знали все, но все долго закрывали глаза. Украинцы в очередной раз доказали свою смелость, сплоченность и свободолюбивость,

– подчеркнула женщина.

"Это нация, которую никогда не победить, это нация, которая готова облиться кровью за собственное государство. Все украинцы сейчас стоят бок о бок. И мы готовы бороться до последнего. Эта ярость и боль, которую мы сейчас все чувствуем, будут звучать в книгах истории, как и героизм каждого, кто положил жизнь за Украину. Правда на нашей стороне", – добавила жительница столицы.

Последствия от диверсантов в Киеве / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Пенсионеры Виталий и Галина уже вторые сутки прячутся от российского нападения в подвале собственного дома. С собой имеют свечу и теплое покрывало. Женщина рассказала как ровно год назад умер ее собственный сын.

Вы знаете, у меня такие эмоции, что даже произнести не могу. Это ужас. Эти дни были тяжелыми. У меня умер сын, сердце, буквально год назад, а у подруги сын сегодня пошел в военкомат. И она звонит, рыдает. Больше ничего сказать не могу. Чтобы Путин сдох и все! Все время то в подвал, то из подвала, голова болит, разочарована,

– со слезами комментирует Галина.

"Страх нужно преодолеть в себе и понять, что это терроризм"

Они сидят рядом на стульях, не выпуская телефон с рук – читают новости. Виталий, которому 74 года, периодически выглядывает на улицу. Говорит, если умирать, то на чистом воздухе. Однако, если бы позволяло здоровье, то встал бы на защиту города.

Киевский подвал / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Дни были очень тяжелыми. Мы это все ожидали. Безусловно. Ожидали не вчера и не позавчера. Мы ожидали это несколько месяцев, как минимум. То, что творится, назвать словом "безобразие" мало, это не годится. Это слово называется "подлостью". Не хочу говорить более грубо, но напрашивается. Мы все любим нашу Родину. Мы не просили "спасать нас", мы не просили "спасать русскоязычных",

– рассказал мужчина.

У него самого мать – русская, сестры живут в России. И все против всего этого. Украина выстоит, победит, уверен пенсионер.

Страх нужно преодолеть в себе и понять, что это терроризм. Я думаю, что этот недоумок (ред. – Путин), потерявший рассудок, этот человек, хоть так его трудно назвать, – понесет свое наказание. Я просто восхищаюсь нашими ВСУ. Я смотрю на наших людей – Нацгвардия, ВСУ, территориальная оборона. И наблюдаю, когда идут парни, которым 18 – 20 лет. С огнем в глазах идут! Это просто не передать. Мы в них верим, мы их любим,

– рассказал Виталий.

Киевский подвал / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Метро Киева в эти минуты забито людьми. Люди эвакуировались из собственных домов из-за угроз обстрелов. Прячутся вместе с маленькими детьми и домашними животными. Лена говорит, что сначала сидела дома, а потом все же решила, что здесь будет безопаснее.

Сегодня поспали чуть больше, часа два точно, а перед этим не спали вообще. Из Киева уезжать не хотела, я должна быть здесь, со своими родными. Мы поддерживаем Вооруженные силы Украины, мы их любим, верим в них и молимся за них. А оккупанты пусть идут на свою землю и там уже руководят,

– добавила она.

На станциях метро люди прячутся от обстрелов / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Желаю нашим ВСУ победы любой ценой"

"Россия – наши кровные враги. Всю нашу историю они не давали нам спокойно развиваться, любым образом пытались захватить нас и превратить нас в своих рабов. И сейчас в 21-м веке это в очередной раз произошло. Масштабная война в центре такой, как думает мировое сообщество, безопасной и добрососедской Европы. И сейчас наша задача, чтобы эта война была последней для Российской Федерации и ее предшественников – СССР, Российской империи, монгольской Московии", – именно так комментирует нападение киевлянин Максим, который вступил в территориальную оборону и встал на защиту города.

Мы должны закончить исторический путь этого имперского ублюдка. Есть что делать, задачи поставлены четкие, победа обязательно будет за нами. Это надо уже завершать, заканчивать эту эпопею, этот "гордиев узел" мечом, как и надо было делать раньше,

– подчеркнул он.

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Парень рассказал, что долг мужчины – защищать свою Родину, свою нацию, делать так, чтобы это государство было в безопасности и развивалось. А также защитить своих близких, которые находятся в городе, и сделать так, чтобы они как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

Желаю нашим ВСУ победы любой ценой, победы, которая должна произойти. Возможно, не в ближайшее время, но победа наша. Так желает Вселенная. Если эта победа отложится, то пожелаю сил, вдохновения и желания к рациональной, кровавой мести с холодной головой врагу. Оккупантам желаю смерти. Пусть они будут прокляты, их дети и их предки,

– добавил он.

Враги должны заплатить за все зло, которое они совершали против украинской нации, отметил он.

"Я счастлив быть украинцем, счастлив быть частью этой великой украинской нации"

Резервист ССО Максим рассказал, что собрал вещи, собирался поехать в свою часть, но враг застал еще раньше. Поэтому, пришлось ускорить этот момент. По словам мужчины, свой выбор он сделал еще задолго до этих событий, потому что знал, что конфликт и война неизбежны и нужно готовиться.

Я счастлив быть украинцем, счастлив быть частью этой великой украинской нации. Меня охватывает гордость, насколько мы можем в критические для нашей страны моменты объединяться и совместно противостоять врагу, совместно бороться за наше общее будущее. Меня распирает гордость от того, что я являюсь частью сообщества этих великих людей,

– сказал он.

Резервист Максим / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Всем, кто находится в рядах ВСУ, добробатов, ТрО, НГУ, СБУ, МВД, всем, кто сейчас на острие борьбы мужчина желает "удачной охоты на орков", чтобы каждый, кто встал на защиту Родины, получил свой трофей – уничтожил как можно больше врагов и вернулся домой, к своей семье, развивать наше общее будущее".

Этим "оркам", оккупантам, всем, кто хочет осквернить нашу землю, я желаю только одного – чтобы наша украинская земля переварила их кости как можно скорее. И мы это сделаем. Мы уничтожим каждого врага, кто ступит на нашу землю. Мы этого просто никому не подарим, потому что мы украинцы, а украинцы – непреодолимы. С нами Бог и Украина, так кто же против нас?

– подчеркнул Максим.

Всем, кто помогает в этой войне, защитник пожелал мужества, веры в себя, в ВСУ и в том, что мы обязательно победим!