Это уже не "сбитые летчики", – Зеленский похвалил работу СНБО

Президент Зеленский подчеркнул, что решения СНБО, которые не являются тайными, активно демонстрируют обществу. Это отличает современный Совет нацбезопасности и обороны от того, который работал при прежней власти.

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-марафона 26 ноября. Ранее, подчеркнул глава государства, о решениях СНБО никто не знал.

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Ранее СНБО был пассивным органом, – Зеленский

Раньше СНБО – это был пассивный орган, все называли это "кладбищем сбитых летчиков", а сегодня это – мощный орган, там работают не "сбитые летчики", а именно те люди, которые сегодня у власти,

– сообщил Зеленский.

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