Это уже полувоенный лагерь, – оппозиционер рассказал о мобилизации в России

Российским гражданам стали отказывать в возможности получить загранпаспорт. Таким образом могут пытаться уменьшить отток населения.

Очевидно, это связано с очередной волной мобилизации. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

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Это попытка ввести не железный занавес, а железные жалюзи. В целом такие действия связаны с необходимостью перевести страну в полувоенный лагерь,

– подчеркивает Яковенко.

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Путин не решается на решительные шаги

Как утверждает Яковенко, на решительные шаги Владимир Путин и его банда пока не способны, но таким образом они пытаются несколько приостановить бегство россиян. О тотальном закрытии границ и введении железного паспортного режима не говорится. По крайней мере понятно: чтобы набрать 350 тысяч человек, нужно несколько прикрыть границы. По сути, это и делается.

"Что в голове у Путина – неизвестно. Однако объявлено, что армия должна быть 1,5 миллионной, а для этого не хватает 350 тысяч солдат. Эти цифры доступны. То, что Путин будет заваливать линию фронта трупами, пока сможет, это очевидно.

Даже для того, чтобы мобилизовать 350 тысяч, не хватает разворованного российского резерва. Люди действительно есть, их можно собрать по деревням и небольшим городам. "По Москве и Санкт-Петербургу эти меры не вводятся. Что касается других регионов, людей будут отлавливать. Главный вопрос: что с ними делать дальше? Где брать амуницию и оружие? Это все не сразу", – отмечает Яковенко.

Впрочем, добавляет оппозиционер, через некоторое время живую силу действительно наберут. Мобилизированных отправят на фронт в Украину, где они будут сотнями гибнуть в ожесточенных боях.

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