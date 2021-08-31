Это уже Северная Корея, – журналист рассказал о ситуации в Беларуси

В Беларуси обостряется ситуация. Представители власти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко продолжают задерживать активистов и проводить обыски в различных организациях.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Александр Бураков, который из-за режима Лукашенко эмигрировал в Грузию. Он отметил, что актуальные события в Беларуси можно назвать безумием.

К теме Путин и Лукашенко подпишут окончательный план по интеграции России и Беларуси

"Сегодня (31 августа – 24 канал) пришли с обысками в организацию охраны птиц. Непонятно, какую угрозу могут нести защитники птиц. Происходит какое-то разрушение всего", – отметил журналист.

Мне кажется, что скоро они будут соревноваться сами с собой. Потому что это уже Северная Корея,

– добавил он.

Чего боится режим Лукашенко

Бураков рассказал, что с сентября 2021 года начнут действовать европейские санкции против Беларуси. Они ударят по экономике страны.

"Думаю, что этого больше всего боятся власти Беларуси", – подчеркнул журналист.

По его словам, Лукашенко продолжает набирать политзаключенных – людей задерживают и везут в тюрьмы. Такой политический кризис длится уже год. Из-за этого, возможно, Беларусь попытается шантажировать Евросоюз.

Читайте также Режим Лукашенко хочет приговорить Колесникову и к 12 годам лишения свободы

"Уже можно было бы успокоиться, но нет. Они хотят прижимать белорусов. Лукашенко потом скажет, что не будет делать так, но вы ослабьте санкции. Мне кажется, что Запад на это уже не пойдет", – пояснил Бураков.

Журналист Александр Бураков рассказал о режиме Лукашенко: смотрите видео

Ситуация в Беларуси: последние новости