Это вопрос времени и цены, – Кулеба о вступлении Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что хоть Украина до сих пор не в НАТО, однако смогла развить военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией. Однако до сих пор трудно укреплять оборону.

Вступление Украины в Североатлантический альянс остается вопросом времени и цены. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30".

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Пока, когда остаемся без членства в НАТО, должны окружить себя альянсами с другими государствами. Кулеба считает, что Украина будет членом НАТО.

Украина развила военно-техническое сотрудничество

По словам министра иностранных дел, Украина не имеет гарантий поддержки и безопасности от других государств. Поэтому трудно укреплять оборону.

"Ряд важных стран мира по политическим причинам не продает нам вооружение. Это суровая реальность. На этом фоне мы развили военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией. Никто не верил в это, но нам удалось присоединить Украину к Программе расширенных возможностей НАТО", – подчеркнул Кулеба.

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