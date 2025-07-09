Это впервые: Трамп понял важную вещь о войне в Украине

Дональд Трамп озвучил ряд интересных заявлений. Сначала он раскритиковал Владимира Путина за нежелание завершать войну, а затем объявил о возобновлении помощи Украине.

Как заметил 24 Каналу политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, мы увидели кардинальное изменение нарративов, которые звучали от Трампа с первых дней президентства. Теперь он говорит по-другому.

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Что наконец понял лидер США

Как только Трамп попал в Овальный кабинет, то взялся убеждать, что Владимира Путина якобы не понимают. Он вернул диктатора на международную политическую арену, пытался с ним о чем-то договориться.

Сейчас мы дошли до момента, когда Трамп осознал то, что было всем известно еще задолго до 24 февраля 2022 года. Американский лидер наконец понял, что с главой Кремля невозможно прийти к согласию, он хочет только завоевать Украину и не собирается отступать.

Некоторое время Трамп был сосредоточен на внутренних вопросах, Ближнем Востоке, но теперь с новой силой вернулся к российско-украинской войне. Это подтверждают его последние заявления и риторика, которая стала значительно жестче в отношении Путина,

– подчеркнул Максим Джигун.

Наконец окружение Трампа и сам президент поняли, что только силовой сценарий развязывания войны может привести к результатам, которые удовлетворят США и Украину.

"Мы едва ли не впервые за время второго президентства Трампа оказались в ситуации, когда американский лидер перешел с позиции посредника к поддержке одной из сторон", – подчеркнул политолог.

Когда мы слышим его агрессивную риторику в отношении России, заявления об увеличении помощи, то это является признаком изменения позиций президента США. Конечно, нужно масштабирование помощи, но даже ее восстановление является хорошим сигналом.

Следующим этапом должно быть усиление совместного санкционного давления на Россию со стороны Европы и США. Возможно, это мы увидим на следующем саммите "Большой семерки".