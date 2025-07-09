Як зауважив 24 Каналу політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, ми побачили кардинальну зміну наративів, які лунали від Трампа з перших днів президентства. Тепер він говорить по-іншому.

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Що нарешті зрозумів лідер США

Як тільки Трамп потрапив до Овального кабінету, то взявся переконувати, що Володимира Путіна нібито не розуміють. Він повернув диктатора на міжнародну політичну арену, намагався з ним про щось домовитися.

Зараз ми дійшли до моменту, коли Трамп усвідомив те, що було всім відомо ще задовго до 24 лютого 2022 року. Американський лідер нарешті зрозумів, що з очільником Кремля неможливо дійти згоди, він хоче тільки завоювати Україну й не збирається відступати.

Певний час Трамп був зосереджений на внутрішніх питаннях, Близькому Сході, але тепер з новою силою повернувся до російсько-української війни. Це підтверджують його останні заяви та риторика, яка стала значно жорсткішою щодо Путіна,

– підкреслив Максим Джигун.

Нарешті оточення Трампа й сам президент зрозуміли, що тільки силовий сценарій розв'язання війни може призвести до результатів, які задовольнять США та Україну.

"Ми чи не вперше за часів другого президентства Трампа опинилися в ситуації, коли американський лідер перейшов з позиції посередника до підтримки однієї зі сторін", – наголосив політолог.

Коли ми чуємо його агресивну риторику щодо Росії, заяви про збільшення допомоги, то це є ознакою зміни позицій президента США. Звісно, потрібне масштабування допомоги, але навіть її відновлення є хорошим сигналом.

Наступним етапом мало б бути посилення спільного санкційного тиску на Росію з боку Європи та США. Можливо, це ми побачимо на наступному саміті "Великої сімки".