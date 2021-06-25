Это выбор людей, – Зеленский о втором сроке

Президент Зеленский говорит, что ему сложно пока ответить на вопрос о втором сроке. Глава государства отмечает, что решение будет за людьми.

Об этом Зеленский сообщил во время интервью. Он ответил, что не может однозначно утверждать о том, будет ли баллотироваться во второй раз.

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Не от меня зависит, – Зеленский

Не от меня зависит. Это-выбор людей,

– заметил президент.

Зеленский говорит, что хочет успеть сделать некоторые вещи. Намерения у главы государства оптимистичные: говорит, что думает, что успеет много.

Зеленский говорил, что не хочет, чтобы обещания остались обещаниями

Отметим, что схожую позицию относительно второго президентского срока Зеленский высказывал и во время большой пресс-конференции 20 мая. Глава государства говорил, что не хочет, чтобы обещания остались невыполненными. Однако его решение пойти на второй срок напрямую будет зависеть от мнения народа, а также поддержки его семьи.

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В "Слуге народа" будут просить Зеленского снова баллотироваться

Между тем еще в марте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила будет просить Зеленского идти на второй срок. Однако это решение президент будет принимать самостоятельно.