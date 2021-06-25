Это выбор людей, – Зеленский о втором сроке
Источник:ТСН
Президент Зеленский говорит, что ему сложно пока ответить на вопрос о втором сроке. Глава государства отмечает, что решение будет за людьми.
Об этом Зеленский сообщил во время интервью. Он ответил, что не может однозначно утверждать о том, будет ли баллотироваться во второй раз.
Актуально Он изменился, – отец Зеленского о том, постарел ли его сын за время президентства
Не от меня зависит, – Зеленский
Не от меня зависит. Это-выбор людей,
– заметил президент.
Зеленский говорит, что хочет успеть сделать некоторые вещи. Намерения у главы государства оптимистичные: говорит, что думает, что успеет много.
Зеленский говорил, что не хочет, чтобы обещания остались обещаниями
Отметим, что схожую позицию относительно второго президентского срока Зеленский высказывал и во время большой пресс-конференции 20 мая. Глава государства говорил, что не хочет, чтобы обещания остались невыполненными. Однако его решение пойти на второй срок напрямую будет зависеть от мнения народа, а также поддержки его семьи.
Читайте также Медведчук, Порошенко, война и Путин: главное из интервью Зеленского
В "Слуге народа" будут просить Зеленского снова баллотироваться
Между тем еще в марте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила будет просить Зеленского идти на второй срок. Однако это решение президент будет принимать самостоятельно.