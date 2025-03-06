Это выход для Украины, Дуда снова посоветовал Зеленскому сесть с Трампом за стол переговоров

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что уже несколько раз поощрял президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По мнению польского лидера, это будет способствовать завершению войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Анджея Дуды во время пресс-конференции по результатам Саммита Евросоюза по Украине.

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Что Дуда советовал Зеленскому

По словам Дуды, он неоднократно "поощрял" Зеленского сесть за стол переговоров с Трампом.

Это является выходом для Украины, чтобы закончить войну. Я считаю, что это правильное направление,

– отметил президент Польши.