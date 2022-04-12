Это вызывает беспокойство, – Мусиенко о том, как Путин может использовать провокации в Белгороде

Российские спецслужбы планируют серию терактов в своих населенных пунктах, чтобы обвинить во всем украинскую армию. Такие заявления вызывают беспокойство, потому что РФ может использовать это для объявления мобилизации.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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Эксперт имел этому объяснение: что то, что произошло на складе нефтепродуктов и боеприпасов РФ – это кара Божья. "Когда-то это должно было произойти, и оно будет происходить дальше, потому что россияне чрезвычайно много нагрешили", – ответил Мусиенко.

Но на самом деле, по его словам, в таких провокациях РФ есть и опасные тенденции, потому что все это выглядит спланированным.

Вызывает беспокойство информация от Минобороны, что Россия готовит теракты и провокации на своих территориях для введения военного положения. Это может быть использовано, чтобы объявить тотальную мобилизацию, и это опасно,

– заявил Мусиенко.

Он добавил, что РФ может использовать это таким образом, что это якобы на них напали и они вынуждены защищаться. "Так, они введут военное положение, и их военные не смогут отказаться и разрывать контракты", – сказал руководитель Центра.

Эксперт подчеркнул, что хорошо, что наша разведка об этом предупреждает заранее. "Потому что мы прекрасно знаем, какими коварными и террористическими методами Россия ведет против нас войну", – сказал Мусиенко.

К слову, Харьковская прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене российскому агенту. За время своей деятельности в украинских властных структурах он собирал и передавал информацию стране-агрессору.