Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

До теми Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території

Експерт мав цьому пояснення: що те, що відбулося на складі нафтопродуктів та боєприпасів РФ – це кара божа. "Колись це мало статися, і воно буде відбуватися далі, бо росіяни надзвичайно багато нагрішили", – відповів Мусієнко.

Але насправді, за його словами, в таких провокаціях РФ є і небезпечні тенденції, бо все це виглядає спланованим.

Викликає занепокоєння інформація від Міноборони, що Росія готує теракти та провокації на своїх території для введення воєнного стану. Це може бути використано, щоб оголосити тотальну мобілізацію, і це небезпечно,

– заявив Мусієнко.

Він додав, що РФ може використати це таким чином, що це начебто на них напали і вони вимушені захищатися. "Так, вони запровадять воєнний стан, і їхні військові не зможуть відмовитися і розривати контракти", – сказав керівник Центру.

Експерт наголосив, що добре, що наша розвідка про це попереджає наперед. "Бо ми прекрасно знаємо, якими підступними і терористичними методами Росія веде проти нас війну", – сказав Мусієнко.

До слова, Харківська прокуратура повідомила про підозру в державній зраді російському агенту. За час своєї діяльності українських владних структурах він збирав та передавав інформацію країні-агресорці.