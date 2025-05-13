"Это зашло слишком глубоко": Зеленский сказал, что будет делать, если встреча с Путиным не состоится

Журналисты Financial Times спросили Зеленского, что он будет делать, если встреча не состоится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Что будет, если Путин не приедет в Турцию

Владимир Зеленский ответил, что будет делать, если Путин откажется встречаться с ним.

Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата – в том или ином формате любых встреч. Все зашло уже достаточно глубоко в вопросе прекращения огня,

– сказал он.

Кое-что осталось за кулисами, и все же Украина продемонстрировала конструктивизм во всем, что предлагали разные страны. Киев ведет себя четко и понятно – он хочет окончания войны. А каждый шаг России демонстрирует обратное.

Я считаю, что неприезд Путина, опять какие-то игры – это будет финальная точка демонстрирования того, что они не готовы к окончанию войны. А значит все обещания – трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран – должны быть выполнены. Иначе вы не принудите Россию к шагам,

– подчеркнул лидер государства.

Это должен быть как минимум сильный пакет санкций от США. И эти санкции будут уже не за агрессию или оккупацию. Это будут санкции за то, что Россия не хочет прекращения огня.

В то же время если Москва примет участие в переговорах, это будет означать, что она "серьезная не только с ядерным оружием, но и способна на что-то и без него".