Это завершение паузы в отношениях, – Чалый о встрече Зеленского и Байдена

В Вашингтоне 1 сентября состоится долгожданная встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она может изменить так называемую динамику в отношениях президентов.

Об этом в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый. В то же время он объяснил вероятное значение заявления Байдена о встрече с Зеленским.

К теме С нетерпением жду, – Байден о встрече с Зеленским в Белом доме

Позиция США пока неизменна

"Приятно, что написано. Но там (в посте Байдена – 24 канал) ключевая фраза – reaffirm, еще раз подтвердить. То есть то, что есть сейчас, что позиция США неизменна", – отметил бывший посол Украины в США.

Уже есть информация о том, что будет содержаться в заявлении. Я бы так сказал, что это не новый качественный этап отношений, это, пожалуй, завершение паузы в отношениях, новая динамика,

– сказал Валерий Чалый.

Он добавил, что Комиссию стратегического партнерства в 2018 году не проводили, однако в совместном заявлении будет указано, что ее проведут. Соответствующую комиссию создают для того, чтобы договоренности президентов имплементировать в конкретные решения. Говорится об энергетическом секторе, экономике и политике в частности.

Актуально В Белом доме спрогнозировали договоренности Зеленского и Байдена во время встречи

Кроме того, по информации Чалого, будет заявление о встрече министра иностранных дел Украины и госсекретаря США осенью 2021 года, уже масштабной. Сейчас много вопросов переносят на механизмы, формы сотрудничества, которые были традиционными.

Выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Встреча Зеленского и Байдена: коротко