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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

"Это холодная война": в США жестко высказались об отношениях с Китаем

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В ЦРУ назвали отношения с Китаем холодной войной
В ЦРУ назвали отношения с Китаем холодной войной / Фото из открытых источников

Китай ведет против Соединенных Штатов Америки холодную войну и глобально работает на подрыв интересов Вашингтона в мире.

Об этом заявил заместитель директора Центра Восточной Азии Центрального разведывательного управления США Майкл Коллинз, передает AP.

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Так, представитель ЦРУ сравнил строительство Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море с "Крымом на Востоке".

Я согласен, что они ведут против нас по сути холодную войну – не такую холодную войну, которую мы видели с СССР, а холодную войну по определению,
– подчеркнул Коллинз.

Также, по его словам, КНР пытается сместить США с лидирующей позиции сверхдержавы и намерен подорвать их позиции в мире.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает Европейский союз, Россию и Китай торговыми врагами США.

Кроме того, 6 июля Вашингтон ввел пошлины на товары из Поднебесной на десятки миллиардов долларов. Такие шаги Белый дом сделал с целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР.

Теги: Новости политики Китай Новости США
Источник: 24 Канал
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