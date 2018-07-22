"Это холодная война": в США жестко высказались об отношениях с Китаем
Китай ведет против Соединенных Штатов Америки холодную войну и глобально работает на подрыв интересов Вашингтона в мире.
Об этом заявил заместитель директора Центра Восточной Азии Центрального разведывательного управления США Майкл Коллинз, передает AP.
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Так, представитель ЦРУ сравнил строительство Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море с "Крымом на Востоке".
Я согласен, что они ведут против нас по сути холодную войну – не такую холодную войну, которую мы видели с СССР, а холодную войну по определению,
– подчеркнул Коллинз.
Также, по его словам, КНР пытается сместить США с лидирующей позиции сверхдержавы и намерен подорвать их позиции в мире.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает Европейский союз, Россию и Китай торговыми врагами США.
Кроме того, 6 июля Вашингтон ввел пошлины на товары из Поднебесной на десятки миллиардов долларов. Такие шаги Белый дом сделал с целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР.