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"Це холодна війна": у США жорстко висловилися про відносини з Китаєм

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У ЦРУ назвали відносини з Китаєм холодною війною
У ЦРУ назвали відносини з Китаєм холодною війною / Фото з відкритих джерел

Китай веде проти Сполучених Штатів Америки холодну війну і глобально працює на підрив інтересів Вашингтону у світі.

Про це заявив заступник директора Центру Східної Азії Центрального розвідувального управління США Майкл Коллінз, передає AP.

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Так, представник ЦРУ порівняв розбудову Китаєм штучних островів у Південно-Китайському морі з "Кримом на Сході".

Я погоджуюсь, що вони ведуть проти нас по суті холодну війну – не таку холодну війну, яку ми бачили з СРСР, а холодну війну за визначенням,
– наголосив Коллінз.

Також, за його словами, КНР намагається змістити США з позиції лідируючої наддержави і має намір підірвати їхні позиції у світі.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вважає Європейський союз, Росію і Китай торговими ворогами США.

Окрім того, 6 липня Вашингтон запровадив мита на товари з Піднебесної на десятки мільярдів доларів. Такі кроки Білий дім зробив зі метою усунення щорічного дисбалансу в торгівлі з КНР.

Теги: Новини політики Новини США Китай
Джерело: 24 Канал
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