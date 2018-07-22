"Це холодна війна": у США жорстко висловилися про відносини з Китаєм
Китай веде проти Сполучених Штатів Америки холодну війну і глобально працює на підрив інтересів Вашингтону у світі.
Про це заявив заступник директора Центру Східної Азії Центрального розвідувального управління США Майкл Коллінз, передає AP.
Читайте також: Китайським ЗМІ заборонили критикувати Трампа
Так, представник ЦРУ порівняв розбудову Китаєм штучних островів у Південно-Китайському морі з "Кримом на Сході".
Я погоджуюсь, що вони ведуть проти нас по суті холодну війну – не таку холодну війну, яку ми бачили з СРСР, а холодну війну за визначенням,
– наголосив Коллінз.
Також, за його словами, КНР намагається змістити США з позиції лідируючої наддержави і має намір підірвати їхні позиції у світі.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вважає Європейський союз, Росію і Китай торговими ворогами США.
Окрім того, 6 липня Вашингтон запровадив мита на товари з Піднебесної на десятки мільярдів доларів. Такі кроки Білий дім зробив зі метою усунення щорічного дисбалансу в торгівлі з КНР.