Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении

Уже завтра, 25 мая, на "Арене Львов" пройдет масштабный стадионный концерт группы "Антитіла". Однако не только ребята выступят перед львовской публикой. Приглашенным гостем является MELOVIN – участник от Украины на Евровидении 2018 года.

Что певец думает о своем опыте, а также о языковом законе – читайте в эксклюзивном интервью журналистов 24 канала.

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Недавно приняли языковой закон. Согласно которому все публичные лица должны общаться на украинском. Какая у тебя мысль по этому поводу?

На самом деле, я мало разбирался в этом законе. Однако, каждый раз когда есть возможность приехать во Львов – разговариваю на украинском. У меня есть песни на украинском, несколько двуязычных. Не так много, как бы хотелось мне или зрителям, но у меня есть украиноязычная песня "Шлях", "З тобою, зі мною і годі".

Но совсем скоро будет еще что-то, а что именно, я пока сам не знаю.

Если более детально разбирать этот закон, то в течение трех лет, вступят в силу наказания за его несоблюдение.

Я считаю это неправильно. Почему? Да, украинский язык является государственным, его нужно знать. Я никогда не мог понять, когда люди совсем не знают языка. У меня были проблемы свободного общения и мышления на украинском, потому что я родился в Одессе, в русскоязычной семье. Но каждый раз когда приезжал к бабушке в село – там пытался говорить на государственном, но и суржиком. Следовательно, это все наложилось и было трудно. Однако ты начинаешь учить и понимаешь, что не так уж и страшно.

Но все же мне кажется, что это даже нарушает права человека, на каком языке ему общаться публично.

И все же, если закон получит уже полноценный вид, уже с наказаниями?

Конечно, я буду общаться на украинском. Однако, у меня очень много европейских фанов, которые не знают украинского. Именно поэтому, делать такой резкий переход, принимать такое решение – это странно и несвоевременно.

Не было ли тебе тяжело после Евровидения, возможно результат был не таким, как хотелось?

Было не страшно, было только страшно вернуться в Украину, ведь я пообещал привести победу. Сразу я расстроился, было трудно принять результат. Но когда я уже взошел на борт и увидел улыбающихся стюардов, которые поздравляли меня, в конце концов, когда увидел фанатов – стало легче. Ты работаешь не для баллов, а работаешь для людей. Никто уже после боя кулаками не размахивает. Поэтому, я благодарен за этот опыт.



Что означает новый закон о языке – инфографика