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      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення

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      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення / Фото із соцмережі зірки

      Вже завтра, 25 травня, на "Арені Львів" пройде масштабний стадіонний концерт гурту "Антитіла". Проте не лише хлопці виступлять перед львівською публікою. Запрошеним гостем є MELOVIN – учасник від України на Євробаченні 2018 року.

      Що співак думає про свій досвід, а також про мовний закон – читайте в ексклюзивному інтерв'ю журналістів 24 каналу.

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Нещодавно прийняли мовний закон, згідно із яким усі публічні особи мають спілкуватись українською. Яка у тебе думка з цього приводу?

      Насправді я мало розбирався у цьому законі. Проте щоразу, коли маю можливість приїхати до Львова, розмовляю українською. У мене є пісні українською, кілька двомовних. Не так багато, як би хотілось мені чи глядачам, але маю україномовну пісню "Шлях", "З тобою, зі мною і годі".

      Зовсім скоро буде ще щось, а що саме, я і поки сам не знаю.

      Якщо більш детально розбирати цей закон, то впродовж трьох років вступлять у силу покарання за його недотримання.

      Я вважаю, це неправильно. Чому? Так, українська мова є державною, її потрібно знати. Я ніколи не міг зрозуміти, коли люди геть не знають мови. У мене були проблеми вільного спілкування і мислення українською, тому що я народився в Одесі, у російськомовній родині. Але щоразу, коли приїздив до бабусі у село, намагався говорити державною, але і суржиком. Відтак це все наклалось і було важко. Проте ти починаєш вчити і розумієш, що не так уже і страшно.

      Але все ж мені здається, що це навіть порушує права людини, якою мовою їй спілкуватись публічно.

      Та все ж, якщо закон отримає вже повноцінний вигляд, вже із покараннями?

      Звісно я спілкуватимусь українською. Проте у мене дуже багато європейських фанів, котрі не знають української. Саме тому, робити такий різкий перехід, приймати таке рішення – це дивно і невчасно.

      Чи не було тобі важко після Євробачення, можливо, результат був не таким, як хотілось?

      Було не страшно, було тільки лячно повернутись в Україну, адже я пообіцяв привести перемогу. Одразу я засмутився, було важко прийняти результат. Але коли я вже зійшов на борт і побачив усміхнених стюардів, котрі вітали мене, зрештою, коли побачив фанатів – стало легше. Ти працюєш не для балів, а працюєш для людей. Ніхто вже після бою кулаками не розмахує. Тому, я вдячний за цей досвід.

      Що означає новий закон про мову – інфографіка
      Що означає новий закон про мову – інфографіка

       

       

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      Автор: Олена Кандяк
      Теги: Новини України MELOVIN LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення 2018 мовне питання
      Джерело: 24 канал
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