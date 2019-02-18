Это не впервые: злоумышленники пытались поджечь храмы УПЦ МП в Запорожье
В Запорожье задержаны три человека, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова, принадлежащий УПЦ МП.
В Запорожье милиция задержала трех человек, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова, принадлежащий УПЦ МП, пишет "УНН".
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16 февраля двое мужчин и женщина пытались поджечь храм. Один из мужчин житель Запорожья, а другой одного из сел области.
Злоумышленники перелезли через забор вокруг двора церкви. Один из мужчин пытался поджечь церковь с помощью воспламеняющегося вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось, поэтому мужчины и женщина попытались сбежать. Правоохранители их задержали.
Это не первая попытка поджога церкви в Запорожье. Накануне 6 и 11 февраля неизвестные также пытались поджечь храм и нарисовали на его стене свастику.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины – теракт.
Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Спецслужбы России и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.
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Правоохранители СБУ расскрыли алгоритм действий, который придумала спецслужба России. В соответствии с ним совершающий преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого, снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.
СБУ уже задержала одного такого исполнителя. Однако вербовочная деятельность спецслужбы РФ продолжается до сих пор.
Как создавалась Православная церковь Украины?
9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.