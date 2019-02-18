Это не впервые: злоумышленники пытались поджечь храмы УПЦ МП в Запорожье

В Запорожье задержаны три человека, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова, принадлежащий УПЦ МП.

В Запорожье милиция задержала трех человек, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова, принадлежащий УПЦ МП, пишет "УНН".

Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины

16 февраля двое мужчин и женщина пытались поджечь храм. Один из мужчин житель Запорожья, а другой одного из сел области.

Злоумышленники перелезли через забор вокруг двора церкви. Один из мужчин пытался поджечь церковь с помощью воспламеняющегося вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось, поэтому мужчины и женщина попытались сбежать. Правоохранители их задержали.

Это не первая попытка поджога церкви в Запорожье. Накануне 6 и 11 февраля неизвестные также пытались поджечь храм и нарисовали на его стене свастику.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины – теракт.

Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Спецслужбы России и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.

Читайте также: В УПЦ МП заявляют о поджоге их храма в Кривом Роге: фото

Правоохранители СБУ расскрыли алгоритм действий, который придумала спецслужба России. В соответствии с ним совершающий преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого, снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.

СБУ уже задержала одного такого исполнителя. Однако вербовочная деятельность спецслужбы РФ продолжается до сих пор.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.