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      Це не вперше: зловмисники намагалися підпалити храми УПЦ МП у Запоріжжі

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      Вже не вперше: зловмисники намагалися підпалити храми УПЦ МП у Запоріжжі
      Вже не вперше: зловмисники намагалися підпалити храми УПЦ МП у Запоріжжі / Фото з відкритих джерел

      У Запоріжжі затримано троє осіб, які намагалися підпалити храм Іонна Богослова, що належать УПЦ МП.

      У Запоріжжі поліція затримала трьох осіб, які намагалися підпалити храм Іонна Богослова, що належать УПЦ МП, пише "УНН".

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      16 лютого двоє чоловіків та жінка намагалися підпалити храм. Один з чоловіків мешканець Запоріжжя, а інший одного з сіл області.

      Зловмисники перелізли через огорожу довкола подвір’я церкви. Один з чоловіків намагався підпалити церкву з допомогою займистої речовини та саморобного смолоскипа. Однак у нього нічого не вийшло, тож чоловіки та жінка почали тікати. Правоохоронці їх затримали.

      Це не перша спроба підпалу церкви у Запоріжжі. Напередодні 6 та 11 лютого невідомі також намагалися підпалити храми та намалювали на його стіні свастику.

      Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України – теракт.

      Служба безпеки України викрила плани спецслужб Російської Федерації. Спецслужби Росії та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП.

      Читайте також: В УПЦ МП заявляють про підпал їхнього храму у Кривому Розі: фото

      Правоохоронці СБУ викрили алгоритм дій, який вигадала спецслужба Росії. Відповідно до нього виконувач злочину повинен був намалювати на місці певний малюнок. Після цього, зняти на відео темряву і загоряння храму, хоча б 10 секунд.

      СБУ уже затримала одного такого виконувача. Однак вербувальна діяльність спецслужби РФ продовжується і досі.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Теракт Україна – Росія Релігія СБУ УПЦ МП Новини Запоріжжя Православна церква України Поліція
      Джерело: 24 Канал
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