Це не вперше: зловмисники намагалися підпалити храми УПЦ МП у Запоріжжі

У Запоріжжі затримано троє осіб, які намагалися підпалити храм Іонна Богослова, що належать УПЦ МП.

У Запоріжжі поліція затримала трьох осіб, які намагалися підпалити храм Іонна Богослова, що належать УПЦ МП, пише "УНН".

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16 лютого двоє чоловіків та жінка намагалися підпалити храм. Один з чоловіків мешканець Запоріжжя, а інший одного з сіл області.

Зловмисники перелізли через огорожу довкола подвір’я церкви. Один з чоловіків намагався підпалити церкву з допомогою займистої речовини та саморобного смолоскипа. Однак у нього нічого не вийшло, тож чоловіки та жінка почали тікати. Правоохоронці їх затримали.

Це не перша спроба підпалу церкви у Запоріжжі. Напередодні 6 та 11 лютого невідомі також намагалися підпалити храми та намалювали на його стіні свастику.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України – теракт.

Служба безпеки України викрила плани спецслужб Російської Федерації. Спецслужби Росії та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП.

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Правоохоронці СБУ викрили алгоритм дій, який вигадала спецслужба Росії. Відповідно до нього виконувач злочину повинен був намалювати на місці певний малюнок. Після цього, зняти на відео темряву і загоряння храму, хоча б 10 секунд.

СБУ уже затримала одного такого виконувача. Однак вербувальна діяльність спецслужби РФ продовжується і досі.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.