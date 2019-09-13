Это официанты власти, – политолог раскритиковал украинские ЦИК

Верховная Рада поддержала инициативу президента Зеленского и своим решением распустила действующий состав Центральной избирательной комиссии. Вероятно, президент намерен назначить местные выборы, на что имеет полное право. Юридических возражений к таким действиям нет, однако есть определенные оговорки.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

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По его словам, есть политический страх, что новая ЦИК ничем не будет лучше, чем предыдущие. Ведь желание создать действительно независимый равноудаленный орган у него точно не наблюдается.

Он (Зеленский – 24 канал) хочет только свое. Он не видит смысла переподчинить ЦИК, то есть ломать этих людей. Проще завести своих и управлять процессом так, как ему будет нравиться,

– убежден эксперт.

Он также считает, что новая ЦИК будет отличаться лишь тем, что будет более "зеленой".

Почему президент Зеленский инициировал увольнение ЦИК?

Причиной инициативы президента Зеленского стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК.



Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты. Зеленский упомянул позицию Центризбиркома по 169 округу в Харькове, где комиссия не регистрировала кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.



13 сентября Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

По мнению Давидюка, украинские ЦИК до сих пор напоминают советские аналоги. Ведь они готовы обслуживать любую власть, которая пришла и делать все задания, которые им будут задавать. В частности нарушения на местах, что мы видели на этих выборах, а также предыдущих и десятках других.

"То, что Порошенко говорит со слезами на глазах, что это были самые демократичные выборы – ему так кажется. То, что он давал задания, а их выполняли, это не означает, что выборы были прозрачными или транспарентными", – подчеркнул политолог.

Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии – в материале 24 канала

Давидюк добавил, что таких срывов, которые были, например, при Викторе Януковиче или Леониде Кучме, не было. Но он также не готов сказать, что это были "чище" выборы, чем те, которые проходили во время президентства, например, Виктора Ющенко.

По мнению политолога, если взять ЦИК соседних Польши и Румынии или стран Балтии, то Украине надо еще учиться и учиться. Если же говорить о странах с уставленной демократией, например Францию и Германию, то там политическая культура на высоком уровне.

Я когда работал на выборах в Каталонии и видел, как девушка плакала, потому что потеряла бюллетень. Хотя уголовной ответственности за это не было, потому что он все равно был на участке. И ей было стыдно перед своими коллегами, что она могла допустить ошибку,

– рассказал Давидюк.

Однако, по словам эксперта, возникает вопрос, действительно ли что-то поменялось, когда за 10 тысяч долларов "продают" председателя комиссии, "нарезают" округа, делают энное количество махинаций. Людям не поднимают зарплаты, потом они получают доплаты от партии или от оплаты мажоритарщиков, которым помогли.

"Извините, я видел, как у партии "Голос" забрали депутата, просто вымыли. Когда экзит-пол дает 6,4%, а на финише проходит 5,8%. Это – стоимость одного депутата. Кто-то же его забрал, кому эти бюллетени положили. Это за счет ЦИК", – заверил политолог.

Окончательные данные ЦИК / Инфографика 24 канала

Он подчеркнул, что никто ни за какие нарушения на выборах не сел за решетку. Потому что это – обслуживание власти.

"ЦИК сегодня – это официанты власти, которые делают для них большой бал-маскарад, который они называют выборами. Если новое ЦИК будет сформировано одной партией, это будет точно такой же орган, просто с другими фамилиями", – подытожил Давидюк.