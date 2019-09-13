20:34
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Зеленський хоче тільки своє, – політолог про розпуск ЦВК

      170 Читать новость на русском
      Микола Давидюк
      Микола Давидюк / agropolit.com

      Верховна Рада підтримала ініціативу президента Зеленського й своїм рішенням розпустила чинний склад Центральної виборчої комісії. Ймовірно, президент має намір призначити місцеві вибори, на що має повне право. Юридичних заперечень до таких дій немає, проте є певні застереження.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

      До теми: "Слуги народу" вже своїх мають кандидатів у ЦВК: їх вдвічі більше, ніж потрібно

      За його словами, є політичний острах, що нова ЦВК нічим не буде кращою, за попередні. Адже бажання створити справді незалежний рівновіддалений орган у нього точно не спостерігається. 

      Він (Зеленський – 24 канал) хоче тільки своє. Він не бачить сенсу перепідпорядкувати ЦВК, тобто ламати цих людей. Простіше завести своїх та управляти виборчим процесом так, як йому буде подобатися,
      – переконаний експерт.

      Він також вважає, що нова ЦВК відрізнятиметься лише тим, що буде більш "зеленою".

      Чому президент Зеленський ініціював звільнення ЦВК?Причиною ініціативи президента Зеленського стала "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК.

      Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати. Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського.

      13 вересня       Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

      На думку Давидюка, українські ЦВК досі нагадують радянські аналоги. Адже вони готові обслуговувати будь-яку владу, яка прийшла і робити всі завдання, які їм ставитимуть. Зокрема порушення на місцях, що ми бачили на цих виборах, а також попередніх та десятках інших.

      "Те, що Порошенко говорить зі сльозами на очах, що це були найдемократичніші вибори – йому так здається. Те, що він віддавав завдання, а їх виконували, це не означає, що вибори були прозорими чи транспарентними", – наголосив політолог.

      Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії – у матеріалі 24 каналу

      Давидюк додав, що таких зривів, які були, наприклад, при Віктору Януковичу чи Леоніду Кучмі, не було. Але він також не готовий сказати, що це були "чистіші" вибори, ніж ті, які проходили під час президентства, наприклад, Віктора Ющенка.

      На думку політолога, якщо взяти ЦВК сусідніх Польщі та Румунії чи країн Балтії, то Україні треба ще вчитися і вчитися. Якщо ж говорити про країни з уставленою демократією, наприклад Францію та Німеччину, то там політична культура на високому рівні.

      Я колись працював на виборах в Каталонії і бачив, як дівчина плакала, бо загубила бюлетень. Хоча кримінальної відповідальності за це не було, бо він все одно був на дільниці. Та їй було соромно перед своїми колегами, що вона могла допустити помилку,
      – розповів Давидюк.

      Проте, за словами експерта, виникає питання, чи справді щось помінялось, коли за 10 тисяч доларів "продають" голову комісії, "нарізають" округи, роблять енну кількість махінацій. Людям не піднімають зарплати, потім вони отримують доплати від партії чи оплати від мажоритарників, яким допомогли.

      "Вибачте, я бачив, як в партії "Голос" забрали депутата, просто вимили. Коли екзит-пол дає 6,4%, а на фініші проходить 5,8%. Це – вартість одного депутата. Хтось же його забрав, комусь ці бюлетені поклали. Це за рахунок ЦВК", – запевнив політолог.

      Остаточні дані ЦВК
      Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Він наголосив, що ніхто ні за які порушення на виборах не сів за ґрати. Бо це – обслуговування влади.

      "ЦВК сьогодні – це офіціанти влади, які роблять для них великий бал-маскарад, який вони називають виборами. Якщо нове ЦВК буде сформоване однією партією, це буде точно такий ж орган, просто з іншими прізвищами", – підсумував Давидюк.

      blog_ava
      Як покарають кнопкодавів у Раді: заява "Слуги народу"
      сьогодні
      4449
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський ЦВК Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      сьогодні , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 211
      Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали
      сьогодні , 19:02 Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали
      1450
      Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
      сьогодні , 18:03 Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
      356
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      сьогодні , 18:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 1070
      Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      сьогодні , 17:00 Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      Андрій Піонтковський 1516
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук