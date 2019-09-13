Зеленський хоче тільки своє, – політолог про розпуск ЦВК

Верховна Рада підтримала ініціативу президента Зеленського й своїм рішенням розпустила чинний склад Центральної виборчої комісії. Ймовірно, президент має намір призначити місцеві вибори, на що має повне право. Юридичних заперечень до таких дій немає, проте є певні застереження.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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За його словами, є політичний острах, що нова ЦВК нічим не буде кращою, за попередні. Адже бажання створити справді незалежний рівновіддалений орган у нього точно не спостерігається.

Він (Зеленський – 24 канал) хоче тільки своє. Він не бачить сенсу перепідпорядкувати ЦВК, тобто ламати цих людей. Простіше завести своїх та управляти виборчим процесом так, як йому буде подобатися,

– переконаний експерт.

Він також вважає, що нова ЦВК відрізнятиметься лише тим, що буде більш "зеленою".

Чому президент Зеленський ініціював звільнення ЦВК?Причиною ініціативи президента Зеленського стала "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК.



Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати. Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського.



13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

На думку Давидюка, українські ЦВК досі нагадують радянські аналоги. Адже вони готові обслуговувати будь-яку владу, яка прийшла і робити всі завдання, які їм ставитимуть. Зокрема порушення на місцях, що ми бачили на цих виборах, а також попередніх та десятках інших.

"Те, що Порошенко говорить зі сльозами на очах, що це були найдемократичніші вибори – йому так здається. Те, що він віддавав завдання, а їх виконували, це не означає, що вибори були прозорими чи транспарентними", – наголосив політолог.

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Давидюк додав, що таких зривів, які були, наприклад, при Віктору Януковичу чи Леоніду Кучмі, не було. Але він також не готовий сказати, що це були "чистіші" вибори, ніж ті, які проходили під час президентства, наприклад, Віктора Ющенка.

На думку політолога, якщо взяти ЦВК сусідніх Польщі та Румунії чи країн Балтії, то Україні треба ще вчитися і вчитися. Якщо ж говорити про країни з уставленою демократією, наприклад Францію та Німеччину, то там політична культура на високому рівні.

Я колись працював на виборах в Каталонії і бачив, як дівчина плакала, бо загубила бюлетень. Хоча кримінальної відповідальності за це не було, бо він все одно був на дільниці. Та їй було соромно перед своїми колегами, що вона могла допустити помилку,

– розповів Давидюк.

Проте, за словами експерта, виникає питання, чи справді щось помінялось, коли за 10 тисяч доларів "продають" голову комісії, "нарізають" округи, роблять енну кількість махінацій. Людям не піднімають зарплати, потім вони отримують доплати від партії чи оплати від мажоритарників, яким допомогли.

"Вибачте, я бачив, як в партії "Голос" забрали депутата, просто вимили. Коли екзит-пол дає 6,4%, а на фініші проходить 5,8%. Це – вартість одного депутата. Хтось же його забрав, комусь ці бюлетені поклали. Це за рахунок ЦВК", – запевнив політолог.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

Він наголосив, що ніхто ні за які порушення на виборах не сів за ґрати. Бо це – обслуговування влади.

"ЦВК сьогодні – це офіціанти влади, які роблять для них великий бал-маскарад, який вони називають виборами. Якщо нове ЦВК буде сформоване однією партією, це буде точно такий ж орган, просто з іншими прізвищами", – підсумував Давидюк.