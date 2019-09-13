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      "Слуги народу" вже своїх мають кандидатів у ЦВК: їх вдвічі більше, ніж потрібно

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      Давид Арахамія
      Давид Арахамія / фото з відкритих джерел

      Верховна Рада своїм рішенням розпустила чинний склад ЦВК. На вакантні місця вже є претенденти, при чому – безліч.

      Так, від фракції "Слуга народу", що має монобільшість у парламенті, на місця у ЦВК претендують близько 35 кандидатів. Про це у кулуарах Ради розповів глава цієї фракції Давид Арахамія, передає The Бабель.

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      Зараз є десь 35 кандидатів, здається. З них треба зробити шорт-лист так, щоб ці люди виглядали нормально з професійного погляду та суспільного, які могли б нормально захищати інтереси виборців,
      – сказав він.

      При цьому Арахамія відмовився назвати хоча б одне прізвище з цього списку, проте додав: за квотним принципом розподілу нового складу ЦВК більшість членів делегує "Слуга народу".

      Як і чому Рада звільнила з посад всіх членів ЦВК?Це сталося після того, як президент Зеленський виступив із відповідною ініціативою 10 вересня. Причиною цьому послужила "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи комісії.

      13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Давид Арахамія ЦВК
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