Это профессиональный отвод глаз, – эксперт о детекторе лжи для "слуг народа"

О коррупционном скандале и детекторе лжи для "слуг народа", вероятном расколе в президентской партии, а также влиянии на эту политическую силу олигарха Коломойского – в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Евгений Магда.

О коррупционном скандале и детекторе лжи для "слуг народа"

– Это не просто отвод глаз – это профессиональный отвод глаз. Господин Дубинский, учитывая его состояние, информационно, так сказать, лег на амбразуру и прошел полиграф в прямом эфире, что мне кажется, не соответствует стандартам прохождения детектора лжи.

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История с полиграфом и "слугами народа": что известно

Нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).



Зеленский требует, чтобы 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы прошли детектор лжи: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурська, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.



Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

– Была абсолютно четкая стратегия для того, чтобы погасить этот скандал. Я не знаю, он (Александр Дубинский – 24 канал) руководствовался собственными расчетами, или просьбами кого-то, кто влияет на решение в "Слуге народа", но это совершенно очевидно.

Если у человека 2,5 миллиона состояния, то он в принципе может отказаться от сумм, которые звучали. Но заметьте, что прохождение полиграфа в отношении других парламентариев, в адрес которых звучали подобные обвинения, почему-то ушло на информационные "окольные пути" странным образом.

К слову, по данным расследования Bihus.info нардеп Дубинский и его семья в течение последних нескольких лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, 2 домов и 70 соток земли на общую сумму около 2 миллионов долларов.

О влиянии Коломойского на президентскую партию

– У них (так называемой группы Дубинского в "Слуге народа" – 24 канал) нет перспективы отколоться сейчас. Ведь для того, чтобы отколоться, им нужно иметь 20 человек, тогда есть смысл это делать. Учитывая суммы, которые обсуждаются относительно депутатских дополнительных выплат, назовем их так, то он мог бы содержать подобную группу.

Но возникает вопрос – для чего? И будет ли он осуществлять подобное влияние? Дубинский не скрывает, что он является своеобразным рупором Игоря Коломойского, как минимум рупором.

Это достаточно четко определено и я не вижу сегодня оснований, почему рупор Коломойского должен выделяться в отдельную фракцию.



Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский

– Буквально на прошлой неделе премьер Гончарук заявил, что влияние олигархов на действия власти такое маленькое, как никогда. Так к чему же тогда выделяться рупору Коломойского? Для того, чтобы он в случае чего почувствовал на себе давление со стороны правоохранителей и повышенное внимание?

Почему монобольшинство ссорится между собой

– Еще в сентябре 2019 года невозможно было представить, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский сделал видеообращение к фракции, а та его не поддержала. На самом деле украинцы сейчас наблюдают достаточно интересный феномен.

– В государстве такой политический турборежим, который заставил забыть, что сегодня у власти люди, которые фактически только в 2019 году начали активную политическую деятельность. У них не было возможности пройти испытания совершенно разными вещами.

Они такая "сборная солянка", которая победила на выборах. Вне всякого сомнения ни относительно Владимира Зеленского, ни относительно создания парламентского большинства – победили на выборах демократично. Но у них нет консолидирующей части, нет идеологии.

– Когда на партийном съезде начали говорить о том, что "мы вместо либертарианства будем иметь нечто среднее между социализмом и либерализмом". На самом деле это не имеет значения.

Что такое либертарианство

Стефанчук говорил о необходимости ввести в Украине либеральную модель экономики, либеральную модель отношений с соответствующими национальными особенностями. Однако в целом либертарианство – это объемная политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Философия, которая содержит очень много направлений, от консерватизма и до частичного анархизма.

– Я думаю, что это такое своеобразное политическое плацебо. Поскольку партия власти в Украине традиционно делает одни и те же ошибки. Турборежим, который взяла на себя "Слуга народа" стал причиной того, что этот период больших ошибок партия проходит гораздо быстрее.

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