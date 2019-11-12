Це професійне окозамилювання, – експерт про детектор брехні для "слуг народу"

Про корупційний скандал та детектор брехні для "слуг народу", ймовірний розкол у президентській партії, а також вплив на цю політичну силу олігарха Коломойського – в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Євген Магда.

Про корупційний скандал та детектор брехні для "слуг народу"

– Це не просто окозамилювання – це професійне окозамилювання. Пан Дубінський, з огляду на його статки, інформаційно, так би мовити, ліг на амбразуру і пройшов поліграф в прямому ефірі, що як на мене, не відповідає стандартам проходження детектора брехні.

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Історія з поліграфом та "слугами народу": що відомо Нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).



11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми Зеленський вимагає, щоб деякі “слуги народу” пройшли детектор брехні: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.



Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

– Була абсолютно чітка стратегія для того, щоб погасити цей скандал. Я не знаю, чи він (Олександр Дубінський – 24 канал) керувався власними розрахунками, чи проханнями когось, хто впливає на рішення в "Слузі народу", але це абсолютно очевидно.

Якщо в людини 2,5 мільйона статків, то він в принципі може відмовитись від сум, які звучали. Але зауважте, що проходження поліграфу щодо інших парламентаріїв, на адресу яких звучали подібні звинувачення, чомусь пішло на інформаційні "манівці" дивним чином.

До слова, за даними розслідування Bihus.info нардеп Дубінський та його сім'я протягом останніх кількох років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі на загальну суму приблизно 2 мільйонів доларів.

Про вплив Коломойського на президентську партію

– В них (так званої групи Дубінського у "Слузі народу" – 24 канал) немає перспективи відколотися зараз. Адже для того, аби відколотися, їм треба мати 20 людей, тоді є сенс це робити. З огляду на суми, які обговорюються щодо депутатських додаткових виплат, назвемо їх так, то він міг би утримувати подібну групу.

Але виникає запитання – для чого? І чи буде він здійснювати подібний вплив? Дубінський не приховує, що він своєрідним рупором Ігоря Коломойського, як мінімум рупором.

Це достатньо чітко визначено і я не бачу на сьогодні підстав, чому рупор Коломойського має виділятись в окрему фракцію.



Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський

– Буквально минулого тижня прем'єр Гончарук заявив, що вплив олігархів на дії влади такий маленький, як ніколи. Так до чого ж тоді виділятись рупору Коломойського? Для того, щоб він в разі чого відчув на собі тиск з боку правоохоронців і підвищену увагу?

Чому монобільшість свариться між собою

– Ще у вересні 2019 року неможливо було уявити, щоб Президент України Володимир Зеленський зробив відеозвернення до фракції, а та його не підтримала. Насправді українці зараз спостерігають достатньо цікавий феномен.

– В державі такий політичний турборежим, який змусив забути, що сьогодні при владі люди, які фактично лише у 2019 році почали активну політичну діяльність. У них не було можливість пройти випробування абсолютно різними речами.

Вони така "збірна солянка", яка перемогла на виборах. Поза всяким сумнівом ні щодо Володимира Зеленського, ні щодо створення парламентської більшості – перемогли на виборах демократично. Але у них немає консолідуючої частини, немає ідеології.

– Коли на партійному з’їзді почали говорити про те, що "ми замість лібертаріанства будемо мати щось середнє між соціалізмом та лібералізмом". Насправді це немає значення.

Що таке лібертаріанствоСтефанчук говорив про необхідність запровадити в Україні ліберальну модель економіки, ліберальну модель відносин з відповідними національними особливостями. Однак загалом лібертаріанство – це об'ємна політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Філософія, яка містить дуже багато напрямків, від консерватизму і аж до часткового анархізму.

– Я думаю, що це таке своєрідне політичне плацебо. Оскільки партія влади в Україні традиційно робить одній й ті ж самі помилки. Турборежим, який взяла на себе "Слуга народу" спричинив те, що цей період великих помилок партія проходить набагато швидше.

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