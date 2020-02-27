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      Это самоубийство, – Рыбачук о возможной смене премьер-министра

      Политическая анатомия - Читати новину українською

      О вероятной отставке премьер-министра Алексея Гончарука и к чему может привести такие изменения в правительстве – в программе "Политическая анатомия" на 24 канале говорили политолог Олег Саакян, политический эксперт Олег Рыбачук и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

      Политический эксперт Олег Рыбачук отметил, что сейчас очень рискованно менять руководителя правительства.

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      "Если ты – хозяин страны, и у тебя есть один кредитор, на носу большие выплаты, но и на горизонте все говорят о том, что надвигается глобальный кризис – это самоубийство", – сказал Рыбачук.

      рибачук
      Олег Рыбачук

      По его словам, может исчезнуть перспектива получения финансирования для страны, ведь такие изменения ухудшат отношения с Международным валютным фондом. "Другого источника финансирования просто нет", – добавил эксперт.

      Что известно об изменении премьер-министра?
      25 февраля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Сергей Тигипко может заменить Алексея Гончарука на посту премьера. На кресло премьера рассматривали также кандидатуру Валерия Хорошковского. Это украинский бизнесмен и политик, который был вице-премьером во времена Януковича. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что не писал заявление об увольнении и не говорил об этом с президентом.

      Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что Украине очень нужна новая программа МВФ, особенно с учетом того, что происходит на мировых рынках из-за коронавируса. Он добавил, что без наличия правительства невозможно получить программу МВФ, ведь премьер-министр является подписантом.

      фурса
      Сергей Фурса

      Также прокомментировал и возможное назначение Сергея Тигипко на должность премьера.

      Я не думаю, что есть такой смысл – извлекать людей из нафталина, добавлять в правительство и говорить: "Ну наконец-то в этот раз они точно сделают уже хорошо",
      – отметил Сергей Фурса.

      Он добавил, что в "финансовом мире" очень положительно оценивают работу действующего правительства Гончарука и, в частности, экономического блока. Именно поэтому вероятную смену премьера инвестиционное общество воспринимает как политические инсинуации.

      Будущая программа МВФ: что известно

      • Новая программа EFF рассчитана на три года. Предусматривает проведения реформ и наблюдение за выполнением взятых страной-заемщицей обязательств.
      • Положительное решение совета директоров МВФ об утверждении этой программы ждут в Нацбанке. Если программу таки утвердят, то Украина может получить до 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.
      • Как анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский ранее, новая программа сотрудничества с МВФ ставит своей целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

      Больше о том, почему смена правительства подорвет сотрудничество с МВФ

      А вот политолог Олег Саакян объяснил, что отставка премьер-министра Алексея Гончарука возможна и ее причиной могло стать падение рейтингов доверия к правительству.

      "Люди не чувствуют движения в правильном направлении. Социология четко показывает, что страна прекратила двигаться в правильном направлении, и уровень социального оптимизма падает. К чему это приводит? К тому, что нужно, чтобы кто-то понес ответственность. Чья-то голова должна полететь. Соответственно, премьер-министр будет играть присущую в украинской системе власти роль громоотвода", – подчеркнул Саакян.

      Олег Саакян
      Олег Саакян

      Почему отставка премьер-министра возможна – читайте здесь.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины МВФ Сергей Тигипко Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новое правительство Политическая анатомия
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