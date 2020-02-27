Це самогубство, – Рибачук про ймовірну зміну прем'єр-міністра

Про ймовірну відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та до чого може призвести така зміна в уряді – у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі говорили політолог Олег Саакян, політичний експерт Олег Рибачук та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Політичний експерт Олег Рибачук зазначив, що зараз дуже ризиковано змінювати керівника уряду.

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"Якщо ти – господар країни, і в тебе є один кредитор, на носі великі виплати, а ще й на горизонті всі говорять про те, що насувається глобальна криза – то це самогубство", – сказав Рибачук.



Олег Рибачук

За його словами, може зникнути перспектива отримання фінансування для країни, адже такі зміни погіршать відносини з Міжнародним валютним фондом. "Іншого джерела фінансування просто немає", – додав експерт.

Що відомо про зміну прем'єр-міністра?25 лютого 2020 року у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Сергій Тігіпко може замінити Олексія Гончарука на посаді прем'єра. На крісло прем'єра розглядали також кандидатуру Валерія Хорошковського. Це український бізнесмен та політик, який був віцепрем'єром за часів Януковича. Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що не писав заяву про звільнення та не говорив про це з президентом.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зауважив, що Україні дуже потрібна нова програма МВФ, особливо, з урахуванням того, що відбувається на світових ринках через коронавірус. Він додав, що без наявності уряду неможливо мати програму МВФ, адже прем'єр-міністр є підписантом.



Сергій Фурса

Також прокоментував і можливе призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єра.

Я не думаю, що є такий сенс – витягати людей з нафталіну, додавати до уряду і казати: "Ну нарешті цього разу вони точно зроблять вже добре",

– відзначив Сергій Фурса.

Він додав, що у "фінансовому світі" дуже позитивно оцінюють роботу чинного уряду Гончарука, і, зокрема, економічного блоку. Саме тому ймовірну зміну прем'єра інвестиційне товариство сприймає як політичні інсинуації.

Майбутня програма МВФ: що відомо

Нова програма EFF розрахована на три роки. Передбачає втілення реформ та спостереження за виконанням взятих країною-позичальницею зобов'язань.

На позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження цієї програми чекають у Нацбанку. Якщо програму таки затвердять, то Україна може отримати до 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.

Як анонсував Президент України Володимир Зеленський раніше, нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.

Більше про те, чому зміна уряду підірве співпрацю з МВФ

Натомість політолог Олег Саакян пояснив, що відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука можлива і її причиною могло стати падіння рейтингів довіри до уряду.

"Люди не відчувають руху у правильному напрямку. Соціологія чітко показує, що країна припинила рухатися у правильному напрямку, і рівень соціального оптимізму падає. До чого це призводить? До того, що потрібно, щоб хтось поніс відповідальність. Чиясь голова має злетіти. Відповідно, прем'єр-міністр буде відігравати притаманну в українській системі влади роль громовідвода", – підкреслив Саакян.



Олег Саакян

Чому відставка прем'єр-міністра можлива – читайте тут.