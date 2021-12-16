Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что это раздражает президента России Владимира Путина.

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Сейчас Украина более сдержанно говорит о ПДЧ в НАТО.

"Если в нынешней ситуации требовать ПДЧ у НАТО эмоционально, жестко, ставить ультиматумы, то знаете, что мы получим? Ответ "нет". Нам это разве нужно? Нет. В дипломатии нужна гибкость. Надо понимать когда, что и как говорить", – сказал политолог.

Сейчас для нас важны не формальные статусы, а активное взаимодействие с НАТО. Реальное, практическое взаимодействие. Именно это сейчас раздражает Путина,

– добавил Фесенко.

По его словам, за последних 2 года корабли НАТО регулярно заходят в украинские порты, проходят десятки учений с участием представителей Альянса. "Этого не было раньше и это раздражает Путина", – подытожил Фесенко.

Политолог о том, что раздражает Путина: смотрите видео

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