Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що саме це дратує президента Росії Володимира Путіна.
До теми НАТО не винне Україні нічого, але вона буде форпостом за війни з Росією, – Зеленський
Зараз Україна стриманіше говорить про ПДЧ в НАТО.
"Якщо в нинішній ситуації вимагати ПДЧ в НАТО емоційно, жорстко, ставити ультиматуми, то знаєте, що ми отримаємо? Відповідь "ні". Нам цього хіба треба? Ні. В дипломатії потрібна гнучкість. Треба розуміти коли, що і як казати", – сказав політолог.
Зараз для нас важливі не формальні статуси, а активна взаємодія з НАТО. Реальна, практична взаємодія. Саме це зараз дратує Путіна,
– додав Фесенко.
За його словами, за останні 2 роки кораблі НАТО регулярно заходять в українські порти, відбуваються десятки навчань за участі представників Альянсу. "Цього не було раніше і це дратує Путіна", – підсумував Фесенко.
Політолог про те, що дратує Путіна: дивіться відео
Україна і НАТО: останні новини
- Володимир Зеленський 16 грудня зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
- В Міноборони заявили, що шанс на членство України в НАТО може з'явитись будь-коли.
- Водночас Путін не може заспокоїтись. Він спілкувався з президентом Фінляндії і знову говорив, що вимагає гарантій, що Україну не візьмуть до Альянсу.