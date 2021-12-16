Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що саме це дратує президента Росії Володимира Путіна.

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Зараз Україна стриманіше говорить про ПДЧ в НАТО.

"Якщо в нинішній ситуації вимагати ПДЧ в НАТО емоційно, жорстко, ставити ультиматуми, то знаєте, що ми отримаємо? Відповідь "ні". Нам цього хіба треба? Ні. В дипломатії потрібна гнучкість. Треба розуміти коли, що і як казати", – сказав політолог.

Зараз для нас важливі не формальні статуси, а активна взаємодія з НАТО. Реальна, практична взаємодія. Саме це зараз дратує Путіна,

– додав Фесенко.

За його словами, за останні 2 роки кораблі НАТО регулярно заходять в українські порти, відбуваються десятки навчань за участі представників Альянсу. "Цього не було раніше і це дратує Путіна", – підсумував Фесенко.

Політолог про те, що дратує Путіна: дивіться відео

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