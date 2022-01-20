Этого недостаточно, – Фейгин о новом пакете санкций США в отношении Кремля

В США представили новый пакет антироссийских санкций, касающихся чиновников, силовиков, бизнесменов и пропагандистов. Однако в условиях угрозы наступления России на Украину этого недостаточно.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Впрочем, анонсированные санкции могут быть лишь частью тех мер, которые примут после агрессии Кремля.

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"Я считаю, что этого (санкций – 24 канал) недостаточно. Другое дело – нам могут не обо всем рассказывать", – заявил российский правозащитник.

По словам Фейгина, такой пакет антироссийских санкции со стороны США был бы очень кстати еще в 2014 году. В таком случае теперешняя ситуация могла бы быть совсем другой.

Кремль умолял бы, чтобы санкции сняли и, возможно, остерегался вести такую агрессивную политику,

– заявил он.

Российский правозащитник также предположил, что Россия может пойти на агрессию даже вопреки всем рискам.

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Фейгин рассказал о новом пакете санкций США в отношении России: смотрите видео

Что этому предшествовало