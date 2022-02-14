Этого вообще недостаточно, – Арахамия о количестве российских военных возле границы
Давид Арахамия заверил украинцев, что Россия не нападет на нашу территорию в ближайшее время. Все потому, что количество ее войск возле границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.
Никаких поводов для паники нет, – нардеп
Государство-агрессор стянуло под Украину 127 тысяч своих военных. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил по итогам заседания фракции.
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Никаких поводов для паники нет. Сейчас возле границ 127 тысяч российских военных. Этого вообще недостаточно для совершения широкомасштабных событий. Поэтому хочу, чтобы все успокоились и жили привычной жизнью,
– подчеркнул Арахамия.
Он отметил, что эскалация может произойти в любое время, ведь в Украине продолжается война. Однако такого уровня угрозы, о котором сейчас говорят, нет.
Кстати, Арахамия добавил, что нагнетание российской угрозы было и в 2020 году. Тогда к границе Украины стянули 220 тысяч военных. Поэтому 127 тысяч, по словам политика, точно недостаточно.
Последние новости о возможной эскалации:
- СМИ называют 16 февраля самой вероятной датой эскалации. В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Россия не нападет на Украину в ближайшее время.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении 16 февраля Дня единства.
- На фоне напряжения в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообещал выделить нашему государству помощь на 150 миллионов евро.
- Нацполицию перевели в усиленный режим работы до 19 февраля. Теперь на улицах увеличат количество патрулей, а также усилят охрану объектов критической инфраструктуры и органов власти.
- США решили эвакуировать свое посольство из Киева во Львов.
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