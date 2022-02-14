Этого вообще недостаточно, – Арахамия о количестве российских военных возле границы

Давид Арахамия заверил украинцев, что Россия не нападет на нашу территорию в ближайшее время. Все потому, что количество ее войск возле границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

Никаких поводов для паники нет, – нардеп

Государство-агрессор стянуло под Украину 127 тысяч своих военных. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил по итогам заседания фракции.

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Никаких поводов для паники нет. Сейчас возле границ 127 тысяч российских военных. Этого вообще недостаточно для совершения широкомасштабных событий. Поэтому хочу, чтобы все успокоились и жили привычной жизнью,

– подчеркнул Арахамия.

Он отметил, что эскалация может произойти в любое время, ведь в Украине продолжается война. Однако такого уровня угрозы, о котором сейчас говорят, нет.

Кстати, Арахамия добавил, что нагнетание российской угрозы было и в 2020 году. Тогда к границе Украины стянули 220 тысяч военных. Поэтому 127 тысяч, по словам политика, точно недостаточно.

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