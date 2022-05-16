"Это ад и ужас": очередной оккупант жалуется, что в армии все плохо

Российские оккупанты пришли в Украину, надеясь, что здесь их будут встречать с цветами и благодарить за "освобождение". Однако реальность другая – "спецоперация", которая оказалась настоящей войной, стала для них адом.

Оккупанты рассказывают о безумных потерях и не хотят служить

Они уже и сами это поняли, и стали называть вещи своими именами. Иллюзии о героических подвигах развеялись, но осталось только одно желание – выжить и вернуться домой.

Смотрите также Российские контрактники ненавидят Путина и просят родственников не верить властям

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора оккупанта с другом. В нем захватчик жалуется на огромные потери своей армии.

Это вообще ж*опа. Очень много 200-х, 300-х. Понимаешь, я сам оттуда еле выбрался. Я, в общем, все… Я просто приеду в Алийск, служить не буду, все. Я честно, я увольняться буду, ну наф*г. После того, что я увидел, нет,

– поделился россиянин с товарищем.

Как сказал оккупант, все их машины сгорели, его командира убили, и половины батальона уже нет. Сам он "выживал как мог".

"Знаешь, это ужас… Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов", – подытожил захватчик.

Он несколько раз повторил, что уйдет из армии, как только попадет домой. Однако стараниями украинских военных его шансы вернуться в Россию – очень невысоки.

Перехват разговора российского оккупанта с другом: смотрите видео (Нецензурная лексика! 18+)

Потери врага в войне: актуальные данные

За 81 день полномасштабной войны в Украине Россия понесла безумные потери. По свежим данным Генштаба, ВСУ ликвидировали уже 27 700 российских оккупантов.

Кроме того, захватчикам пришлось проститься с огромным количеством техники.

танков – 1228 единиц;

боевых бронированных машин – 2974 единицы;

артиллерийских систем – 577 единиц;

РСЗО – 195 единиц;

средства ПВО – 89 единиц;

самолетов – 200 единиц;

вертолетов – 165 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2101 единица;

кораблей/катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 единиц;

специальной техники – 42 единицы;

крылатых ракет – 97 единиц.

Обратите внимание – показали кладбище бронетехники, потерянной оккупантами в Черниговской области: смотрите видео