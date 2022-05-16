"Это ад и ужас": очередной оккупант жалуется, что в армии все плохо
Источник:телеграм Службы безопасности Украины
Российские оккупанты пришли в Украину, надеясь, что здесь их будут встречать с цветами и благодарить за "освобождение". Однако реальность другая – "спецоперация", которая оказалась настоящей войной, стала для них адом.
Оккупанты рассказывают о безумных потерях и не хотят служить
Они уже и сами это поняли, и стали называть вещи своими именами. Иллюзии о героических подвигах развеялись, но осталось только одно желание – выжить и вернуться домой.
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Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора оккупанта с другом. В нем захватчик жалуется на огромные потери своей армии.
Это вообще ж*опа. Очень много 200-х, 300-х. Понимаешь, я сам оттуда еле выбрался. Я, в общем, все… Я просто приеду в Алийск, служить не буду, все. Я честно, я увольняться буду, ну наф*г. После того, что я увидел, нет,
– поделился россиянин с товарищем.
Как сказал оккупант, все их машины сгорели, его командира убили, и половины батальона уже нет. Сам он "выживал как мог".
"Знаешь, это ужас… Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов", – подытожил захватчик.
Он несколько раз повторил, что уйдет из армии, как только попадет домой. Однако стараниями украинских военных его шансы вернуться в Россию – очень невысоки.
Перехват разговора российского оккупанта с другом: смотрите видео (Нецензурная лексика! 18+)
Потери врага в войне: актуальные данные
За 81 день полномасштабной войны в Украине Россия понесла безумные потери. По свежим данным Генштаба, ВСУ ликвидировали уже 27 700 российских оккупантов.
Кроме того, захватчикам пришлось проститься с огромным количеством техники.
- танков – 1228 единиц;
- боевых бронированных машин – 2974 единицы;
- артиллерийских систем – 577 единиц;
- РСЗО – 195 единиц;
- средства ПВО – 89 единиц;
- самолетов – 200 единиц;
- вертолетов – 165 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2101 единица;
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 единиц;
- специальной техники – 42 единицы;
- крылатых ракет – 97 единиц.